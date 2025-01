Neuer Verein steht fest: DRHV-Kapitän Vincent Bülow wechselt in Dessaus Partnerstadt

Dessau/MZ. - Der Abschied zum Saisonende stand seit ein paar Wochen fest, nun ist klar, wohin es Vincent Bülow zieht: Der Kapitän des Handball-Zweitligisten Dessau-Roßlauer HV wird in der kommenden Saison in Dessaus Partnerstadt Ludwigshafen spielen. Beim Dessau-Roßlauer Ligakonkurrenten hat Bülow einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben.

Ludwigshafen machte die Verpflichtung von Vincent Bülow am Dienstag öffentlich und feierte einen „Transfer-Coup“

Ludwigshafen machte die Verpflichtung am Dienstag öffentlich. „Für uns ist das ein Transfer-Coup“, sagte Ludwigshafens Trainer Johannes Wohlrab auf der Vereinsseite. Bülow sei ein klassischer Mittelmann, „einer, der das Spiel lesen kann, ein Mann mit Auge, der Tempo zu machen versteht“

DRHV- Kapitän Vincent Bülow spielt künftig in Ludwigshafen. Foto: Eulen

Bülow hatte im November 2024 frühzeitig erklärt, seinen auslaufenden Vertrag beim DRHV nach acht Spielzeiten nicht zu verlängern und eine neue Herausforderung zu suchen, möglicherweise im Ausland. Kurz zuvor hatte der Verein bekannt gegeben, nach zehn Jahren nicht mehr mit Uwe Jungandreas, sondern mit dem bisherigen Sportlichen Leiter Vanja Radic als neuen Trainer in die kommenden Saison zu gehen. Jungandreas hatte damals von einer „Freundschaft“ gesprochen, die im Laufe der Jahre entstanden sei. „Ich wünsche Vincent, dass er auch in Zukunft erfolgreich bleibt und den Verein findet, der perfekt zu seiner Spielweise passt“, sagte Jungandreas damals. Das soll nun in Ludwigshafen der Fall sein.

Erste Kontaktaufnahme zwischen Vincent Bülow und den Eulen Ludwigshafen gab es im Dezember

„Ich hatte schon im Dezember ein gutes Gespräch mit dem Trainer. Wir haben uns auch jetzt lange ausgetauscht. Ich sehe große Übereinstimmung, wie wir über Handball denken. Wir haben ähnliche Ansichten, wie wir Handball spielen möchten“, erklärte Vincent Bülow sein „Ja“ zu den Eulen. Bülow: „Ich bin guter Dinge, dass das gut werden kann. Ich bin überzeugt, dass es gut wird.“ Bülow zieht im Sommer mit Frau und Hund nach Ludwigshafen. Der Spielmacher wird bei den Eulen die 10 tragen.