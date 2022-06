Neuer Rekord bei Abc-Schützen: Kleinkühnaus Grundschule hat so viele Anmeldungen wie noch nie

Dessau-Roßlau/MZ - Das aktuelle Schuljahr ist noch nicht zu Ende und schon wirft das neue seine Schatten voraus. Am Sonnabend, 27. August, werden im Technikmuseum die neuen Abc-Schützen der Kleinkühnauer Grundschule „Hugo Junkers“ eingeschult.

So weit, so normal. Die Erstklässler im wenige hundert Meter entfernten Technikmuseum zu begrüßen, hat sich mittlerweile etabliert. „Sehr erfreulich ist die Zahl unserer neuen Abc-Schützen“, so Ralf Schönemann (Die Linke), bis 2019 Ortsbürgermeister von Kleinkühnau und aktuell Ortschaftsratsmitglied. 38 Jungen und Mädchen werden in zwei ersten Klassen im Schuljahr 2022/23 beschult.

In den vergangenen Schuljahren haben sich die Zahlen der Erstklässler auf bis zu 32 eingependelt. Für die Kleinkühnauer Grundschule ist das ein Erfolg, der so vor einigen Jahren noch nicht absehbar war. „Es gab Zeiten, da hatten wir nur 16 Erstklässler pro Jahrgang“, erinnert sich Schönemann. Dadurch stand der gesamte Schulstandort in Kleinkühnau zur Debatte. Ab 2013 wurde ernsthaft über eine Schließung diskutiert. Durch den zwischenzeitlichen Neuzuschnitt der Schulbezirke konnten die Schülerzahlen in Kleinkühnau stabilisiert werden, weil neben Kindern aus Klein- und Großkühnau auch Kinder aus Ziebigk und Siedlung dort beschult wurden.

Mittlerweile ist der Schulstandort in Kleinkühnau auf Schüler aus Ziebigk und Siedlung nicht mehr angewiesen. „Das ist auch der konsequenten Umsetzung unseres Ortsentwicklungskonzepts zu verdanken“, so Schönemann. Das Konzept hatte zum Ziel, die Einwohnerzahlen des Ortes stetig zu steigern und den Altersdurchschnitt nach unten zu korrigieren. Helfen sollte dabei der Zuzug junger Menschen. Ab 2016 wurde das Neubaugebiet „Große Lobenbreite“ erschlossen.

Über 100 neue Eigenheime sind so mittlerweile auf einer Freifläche am Kleinkühnauer Ortsrand entstanden. Unter den Bauherren sind auch viele junge Familien. Zudem sind Bestandsimmobilien in Kleinkühnau, in denen ältere Besitzer zuvor zu zweit oder allein drin gewohnt haben, ebenfalls größtenteils an junge Familien verkauft worden.

„Ohne die soziale Infrastruktur aus Schule, Hort, Kita, Ärzten, Apotheke und Einkaufsmöglichkeiten wären wir nicht attraktiv genug für diese Zielgruppe gewesen“, betont Schönemann. Deshalb ist er froh darüber, dass Kleinkühnau kein reines Wohndorf ist. Mit steigenden Zahlen an Abc-Schützen wird in den kommenden Jahren gerechnet, auch weil sich die Einwohnerzahl insgesamt positiv entwickelt. Von über 2.000 Einwohnern vor der Wende schrumpfte die Bevölkerung Kleinkühnaus bis in die Nullerjahre auf rund 1.500. Derzeit liegt sie bei rund 1.800, Tendenz steigend.