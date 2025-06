Naumburg/hob/hbo. - Am vorletzten Spieltag der Kreisliga, Staffel 1, ließ sich Spitzenreiter SSC Weißenfels II bei seinem Gastspiel in Osterfeld nicht mehr die Butter vom Brot nehmen. Mit einem klaren 5:2-Erfolg machten die Weißenfelser vorfristig die Meisterschaft und den Aufstieg in die Kreisoberliga klar. Die Kreisliga-Männerteams der Saale-Unstrut-Finne-Region erreichten am vorletzten Spieltag folgende Resultate.

VSG Löbitz 71 – LSG Goseck 1:1 (0:0).

Für beide Teams war das Kellerduell ein „Sechspunktespiel“ im Kampf um den Klassenerhalt. Einmal mehr war auf Seiten der Löbitzer die schlechte Chancenverwertung das grundlegende Manko. Tom Böhme aus Nahdistanz und Elias Gorges völlig frei vor dem Gosecker Schlussmann verpassten unter anderem die Chance zur Führung.

Auch nach dem Seitenwechsel zunächst das gleiche Bild: Erneut Böhme sowie David Naujoks ließen das Löbitzer 1:0 liegen. Das rächte sich, denn im Nachschuss konnte der Gosecker Christian Spindler einen zunächst von VSG-Keeper Maxl Rüger abgewehrten Ball zum 0:1 (73.) abstauben. Anschließend hatten die Gäste sogar das 0:2 auf dem Fuß, doch Schlussmann Rüger konnte sich gleich mehrfach auszeichnen. So kamen die Löbitzer noch zur Chance auf das späte Unentschieden – und sie nutzten sie mit Hilfe der Gäste und der Glücksgöttin. Denn nach einer scharfen Eingabe von Gorges lenkte Sebastian Müller den Ball in den eigenen Kasten zum 1:1-Endstand. Da noch nicht klar ist, ob es einen oder zwei Abstiegsplätze gibt und damit, ob es einen oder beide Kontrahenten trifft, kann man noch nicht sagen, was dieser Punkt für Löbitz und Goseck wert ist.

Rot-Weiß Weißenfels II – Freyburg II/Gleina 3:1 (1:0).

Freyburg/Gleina kam nur schwer in die Partie, und Keeper Noel Wachter war mehrfach gefragt, einen Rückstand zu vermeiden. Die Weißenfelser Führung fiel in der 44. Minute dann doch. Hannes Stadler setzte sich über die Seite durch, drang in den Strafraum ein und traf zum 1:0.

Mit Beginn des zweiten Spielabschnittes wurde Freyburg/Gleina stärker, spielte erste Chancen heraus und glich nach einer scharf hereingebrachten Ecke durch Erik Hüttig zum 1:1 (53.) aus. Danach verflachte jedoch die Partie, ehe Mienab Ghebregergis nach einem langen Ball die abermalige Weißenfelser Führung gelang. Die Gäste drückten danach auf den Ausgleich, doch nachdem Franz Hartmann und Max Illig diesen vergeben hatten, erhöhte Jeremy Amolegbe per Konter (90.+1) zum 3:1-Endstand.

Balgstädt/Laucha II – FC ZWK Nebra II 2:2 (1:0).

Gegen die favorisierten Nebraer konnte der Gastgeber Druck aufbauen und in Führung gehen, als Johannes Schmidt einen guten Pass in die Tiefe zu Bakary Jarju spielte und dieser kurz vor der Pause traf. Zuvor hatten Jarju und Bastian Hahnemann das 1:0 verpasst, doch auch Nebra hatte durch Nick Henzel und Dominik Kowalewicz Chancen.

Doch nach der Pause drehte die ZWK-Elf das Spiel. Zunächst lenkte Philip Mucke das Leder unglücklich zum 1:1 ins eigene Tor ab (57.), und aus einem mächtigen Gewusel im Strafraum traf Tobias Breuer in der 60. Minute zum 1:2. Hennig Knorr (68./72.) und Kowalewicz hatten sogar das 1:3 auf dem Fuß. Doch der letzte Treffer glückte Balgstädt/Laucha. Denn nachdem Jonathan Mirau im Nebraer Strafraum per Foul gestoppt worden war, erzielte Hahnemann mit einem platzierten Strafstoß den 2:2-Endstand (90.). In der fairen Partie verdiente sich bei den Gästen Heiko Christiani Bestnoten im Abwehrzentrum.

SG ZW Karsdorf – Schönburg/ Possenhain-Leißling 1:4 (0:0).

Die Gästespielgemeinschaft war zunächst klar überlegen und vergab durch Tim Siebeck, Sven Albrecht und Paul Gabler gute Einschussmöglichkeiten zum 0:1. Die beste Chance auf einen Treffer in Hälfte eins hatte aber Karsdorf – und zwar vom Elfmeterpunkt. Der von Nick Hanner abgefeuerte Schuss flog aber über das Gästegebälk hinweg (36.). Nach der Pause fielen aber gleich die hochverdienten Treffer für die Gäste. Albrecht nach Vorlage von Gabler (49.) sowie Siebeck, ebenfalls nach einem Gabler-Pass, trafen zum 0:1 und 0:2. Und Tim Siebeck kam in der Folgezeit sogar noch zum lupenreinen Hattrick, da er per Schuss ins lange Eck (65.) sowie nach Vorlage von Kai Tillmann (84.) auf 0:4 erhöhte. In der Nachspielzeit erhielt Karsdorf dann noch einen zweiten Foulelfmeter, der diesmal durch Tom Eberling auch verwandelt wurde.

Reichardtswerben/Markwerben – SV Mertendorf 2:2 (0:2).

Die Mertendorfer Gäste konnten gleich von Beginn an die gastgebende Spielgemeinschaft unter Druck setzen und sich in der ersten Spielviertelstunde fünf ganz klare Chancen herauserarbeiten. Piet Jaschinski, Justin Salzmann und Ricardo Schäler nutzten diese aber nicht. Nach einer von Salzmann hereingebrachten Ecke spielte dann aber Matthias Krause den Ball von Außen auf den Elfmeterpunkt zurück, von wo aus Morris Blumtritt überlegt zum 0:1 für die Wethautaler einschob (6.). Auch in der Folgezeit ließen die Gäste weitere klare Chancen recht kläglich liegen, ehe man sich unverständlicherweise etwas zurückzog und mit langen Bällen agierte, wie SVM-Trainer Ralf Kobylka monierte. Freuen konnte sich der Coach aber in der 39. Minute. Denn da bediente Riccardo Schäler von der Grundlinie aus den 18-jährigen Nachwuchsspieler Konstantin Jahr, dem daraufhin sein erster Treffer im Männerbereich (39.) glückte.

Die Platzherren wurden anschließend aber mehrfach gefährlich und verkürzten, als Conrad Plutz per Fernschuss zum 1:2 (71.) traf. Markwerben/Reichardtswerben wollte nun den Ausgleich, scheiterte zunächst mehrfach an SVM-Keeper Pascal Reh und kam in der Nachspielzeit durch Mickey Kriebel noch zum späten, wenngleich nicht unverdienten Punktgewinn.

Blau-Weiß Bad Kösen II – Baumersrodaer SV 2:9 (1:3).

Mit einer personell arg gebeutelten Mannschaft trat die Kurstadt-Reserve gegen die Baumersrodaer an. Zwar konnte man nach einer schönen Vorlage von Lenny Proske durch Kevin Zeitschel (6.) in Führung gehen, doch anschließend hatte man gegen den Favoriten und Tabellenzweiten keine Chance. Zunächst glich Chris Karl nach einem vorherigen Grundlininiendurchbruch zum 1:1 (11.) aus, ehe Tobias Tenscher (16.) und Alwin Zedler (26.) nach ähnlichem Strickmuster bis zur Pause auf 1:3 stellten. Ganz und klar dominant war Baumersroda dann in den zweiten 45 Minuten, in denen die durch viele Verletzungen geplagten Bad Kösener nicht mehr dagegenhalten konnten. Phil Pitka (49.), Max Tilgner (52.) sowie Tobias Tenscher mit seinem zweiten Treffer (65.) machten das halbe Dutzend voll. Und Karl nach einem Konter (66.) sowie Tenscher mit seinem dritten Streich (77.) erhöhten auf 1:8. Eine kleine Resultatsverbesserung erreichte Bad Kösens Proske nach einem langen Ball, als er sich gegen drei Baumersrodaer Abwehrspieler durchsetzte und das Ergebnis mit dem 2:8 etwas freundlicher gestalten konnte (83.). Der Schlusspunkt war aber dem in bester Spiellaune befindlichen Tobias Tenscher vorbehalten, der auch noch zum 2:9 traf (88.).

Spitzenduell in der Kreisklasse zum Saisonfinale

Fußball-Kreisklasse: Die Lossaer Eintracht hatte durch ihren Sieg gegen den SV Kaiserpfalz ihre Meisterschaftschancen in der 1. Kreisklasse aufrechterhalten und konnte nun auf Schützenhilfe der Reserve von Bad Bibra/Saubach hoffen. Diese trat nämlich am Wochenende gegen Spitzenreiter TSV Großkorbetha II an. Doch die Hoffnung erfüllt sich nicht. Die Gäste siegten im Norweger-Modus „Sieben gegen Sieben“ mit 7:1. Mit einem Doppelschlag durch Martin Dähmlow (7.) und Tom Winnemund (9.) gelang eine schnelle 2:0-Führung, und vor der Halbzeit legte Rolf Kühn noch den dritten TSV-Treffer nach. Nach einem guten Pass von Tim Bieling gelang Philipp Klein mit einem satten Linksschuss in der 52. Minute immerhin der Ehrentreffer der Finne-Elf zum zwischenzeitlichen 1:4. Die Lossaer Eintracht kann aber dennoch weiterhin aus eigener Kraft Meister werden. Denn am letzten Spieltag kommt es zum Showdown, wenn Lossa am 14. Juni die mit einem Punkt in Front liegenden Großkorbethaer zum Spitzenduell erwartet.

Im Duell Siebter gegen Dritter musste Herrengosserstedt II eine bittere 0:1-Niederlage gegen Langendorf/Weißenfels einstecken, wobei Domenic Nitzschke in der 85. Minute den Treffer des Tages erzielte. Herrengosserstedt war zuvor klar überlegen, vergab unter anderem durch Michael Keimling, Justin Erlebach und Markus Löhnert aber eine Vielzahl an Chancen.

Die Mertendorfer Zweite hat bei der Klosterhäseler Reserve in einem Duell des Tabellenmittelfelds mit 2:1 gewinnen können. Sören Hölzer (41.) kurz vor und Alexander Renz (49.) kurz nach der Pause schossen eine Zwei-Tore-Führung für die SVM heraus. Peter Maganga (64.) konnte lediglich noch verkürzen. Gegen die effektiven Wethautaler hatte FSV-Akteur Christoph Loos noch Pech, als er nur die Latte traf.