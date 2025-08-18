Das Walderseefest wird am neuen Standort am Sportplatz gut angenommen. Warum es in manchen Momenten emotional wurde und wie es zum besseren Miteinander im Dorf beitragen kann.

Neuer Ort, viel Zuspruch und ein paar Tränen der Dankbarkeit - Waldersee feiert und tut Gutes

Die Kuchentafel der Feuerwehr Waldersee fand auch diesmal wieder reichlich Zuspruch.

Waldersee/MZ. - Eine ältere Dame kann sich nicht so recht entscheiden. „Sie haben so viele leckere Kuchen hier. Da weiß man kaum, welchen man nehmen soll“, sagt sie zu Andrea Romanowski, die am Samstagnachmittag die Feuerwehr Waldersee an der traditionellen Kuchentafel im Rahmen des 21. Walderseefestes unterstützte.