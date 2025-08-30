Das „Hugos Steakhaus“, das Restaurant im Dessauer Golfpark, steht vor der Wiedereröffnung. In den vergangenen zwei Monaten hat sich drinnen einiges verändert. Worauf sich Gäste freuen können.

Neuer Küchenchef, neue Karte, neue Farbe an den Wänden: So will das „Hugos“ in Dessau durchstarten

Das „Hugos“ wird renoviert, auch ein neuer Kronleuchter aus den 20er Jahren kam an die Decke. Am 2. September öffnet das Lokal wieder.

Dessau/MZ. - Neue Farbe ist an den Wänden. Gerade werden die neuen Lampen angebracht. Doch eigentlich sieht es ein paar Tage vor der Neueröffnung von „Hugos Steakhaus“ am 2. September im Dessauer Golfpark noch nach viel Arbeit aus.