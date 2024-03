Dessau/MZ. - Die Mitglieder des Ortschaftsrats Mosigkau haben in der Februar-Sitzung einstimmig einen Prüfauftrag beschlossen, in dem geklärt werden soll, ob Räumlichkeiten des Schlosses Mosigkau zukünftig als Ort für Trauungen von Hochzeitspaaren geeignet sind.

Am 12. März ist das Schloss Mosigkau Thema in der Dienstberatung von Oberbürgermeister Robert Reck

Damit ist eine erste Hürde genommen, um hochzeitswilligen Paaren in Dessau-Roßlau neben dem Schloss Luisium in Waldersee ein weiteres Schloss in der Stadt für Trauungen anzubieten. Am 12. März beschäftigt sich die Dienstberatung des Oberbürgermeisters damit. Danach müssten dann die Stadt und die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz, als Trägerin des Schlosses Mosigkau klären, ob in Mosigkau die nötigen Voraussetzungen vorhanden sind, um dort zu heiraten.

Neben der barrierefreien Erreichbarkeit des Trauortes ist auch die Vereinbarkeit mit dem laufenden Museumsbetrieb ein wichtiges Kriterium. Letzteres wäre in Mosigkau laut Auskunft der Kulturstiftung gewährleistet, wenn nicht der Galeriesaal, sondern die ehemaligen Audienzräume der Prinzessin Anna Wilhelmine im Erdgeschoss dafür genutzt würden.

Im Schloss Luisium, das auch zur Kulturstiftung Dessau-Wörlitz gehört, ist der Festsaal im Erdgeschoss seit Jahren eine beliebte Adresse für Paare. Laut Auskunft der Stadt werden Trauungen im Schloss immer beliebter. So gaben sich 24 Paare im vergangenen Kalenderjahr das Eheversprechen im Luisium. Bereits Anfang dieses Jahres waren fast alle der angebotenen Samstage für Hochzeiten im Schloss Luisium reserviert.

Nach Prüfung aller Voraussetzungen obliegt es nun dem Oberbürgermeister, das Schloss Mosigkau als weiteren standesamtlichen Ort für Trauungen zu widmen, neben den Rathäusern in Dessau und Roßlau, der Ölmühle in Roßlau und dem Schloss Luisium.

Mosigkaus Ortsbürgermeister Jakob Uwe Weber will mit den Hochzeiten die Bekanntheit des Schlosses steigern

Da alle möglichen standesamtlichen Termine außerhalb des Dessauer Rathauses in diesem Jahr schon festgeschrieben und veröffentlicht sind, könnte die mögliche Widmung des Schlosses Mosigkau als Ort für Trauungen frühestens 2025 Berücksichtigung finden. „Mit seiner überragenden historischen Bedeutung und seinem ansprechendem historischen Ambiente übt das Schloss auf Hochzeitspaare eine besondere Anziehungskraft aus“, ist der Mosigkauer Ortsbürgermeister Jakob Uwe Weber überzeugt. Eheschließungen an diesem Ort würden außerdem die Bekanntheit des Schlosses als auch der Ortschaft Mosigkau steigern und einen weiteren Beitrag zur touristischen Attraktivität leisten.