Neuer Anlauf für Dessauer Corona-Impfstoff von IDT Biologika

Anfang des Jahres musste die IDT einen herben Rückschlag hinnehmen. Ihr Corona-Impfstoff zeigte nicht die erwünschte Wirkung. Jetzt wurde nachgebessert. Das veränderte Vakzin wird nun an Menschen getestet. Erste Erkenntnisse klingen vielversprechend.

Dessau/MZ - Der Roßlauer Pharmakonzern IDT Biologika nimmt einen neuen Anlauf in der Entwicklung eines eigenen Impfstoffs gegen Covid-19. Nachdem das zuerst entwickelte Mittel in klinischen Tests Anfang des Jahres nicht die gewünschte Schutzwirkung erzielt hatte und die Tests daraufhin zunächst unterbrochen worden waren, beginnt das Unternehmen zusammen mit dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung (DZIF) nun mit einem veränderten Mittel neue Tests an Menschen. Das geht aus einer Pressemitteilung des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) hervor, wo die Studie betreut wird.

Für die neue Version sei das so genannte Spikeprotein des Vektor-Impfstoffs so verändert worden, dass es für die Erkennung durch das Immunsystem besser verfügbar sei, heißt es. So wollen die Forscher die Schutzwirkung verbessern.

Die Chancen, dass sie damit Erfolg haben, stehen nicht schlecht. Laut der Mitteilung aus Hamburg habe der neue Impfstoffkandidat gute Ergebnisse in präklinischen Tierversuchen mit Mäusen gezeigt und sei in der Lage, eine verbesserte Immunantwort hervorzurufen.

„Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir jetzt einen verbesserten Impfstoff testen, der auch zur Anregung zufriedenstellender Immunantworten führt“, sagte Prof. Dr. Gerd Sutter von der Universität München, wo ein Forscherteam unter seiner Leitung die Verbesserungen vorgenommen hat. Auch IDT-Geschäftsführer Jürgen Betzing sagte: „Die Daten der Vorversuche stimmen uns zuversichtlich, dass der Impfstoff neben einer guten Verträglichkeit einen hohen Schutz bietet“.

In den kommenden Wochen werden nun 30 Probanden gesucht, um die Dosierung des Impfstoffs, seine Verträglichkeit und die Immunreaktion bei Menschen zu überprüfen. An der Studie können Probanden im Alter von 18 bis 65 Jahren teilnehmen. Die Studie umfasst ein Gesundheitsscreening, zwei Impftermine und 14 Kontrolltermine innerhalb von sieben Monaten.

Das Covid-19-Vakzin von DZIF und IDT Biologika verwendet das Spikeprotein von SARS-CoV-2 als Impfantigen. Als Vektor für die genetische Information des Spike-Proteins diene ein harmloses, langerprobtes Pocken-Impfvirus.

„Wir freuen uns, dass wir die Studie nun weiterführen können und werden in Kürze mit den ersten Impfungen mit dem optimierten Impfstoff bei den Probanden mit drei verschiedenen Dosierungen starten“, wird Marylyn Addo, Leiterin der Infektiologie des UKE und verantwortliche Prüfärztin der klinischen Studie, zitiert.

Der IDT-Impfstoff gehört - neben BionTech und CureVac - zu den drei deutschen Projekten, die vom Bundesforschungsministerium mit einem Sonderprogramm finanziell unterstützt werden.