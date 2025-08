Berlin feiert am 30. August wieder die Lange Nacht der Museen. (Archivfoto)

Berlin - Bei der Langen Nacht der Museen in Berlin soll es diesmal um die Liebe gehen. 75 Häuser beteiligen sich am 30. August, wie der Veranstalter Kulturprojekte Berlin mitteilte. Mit einem Ticket kann man wieder bis in die Nacht hinein Ausstellungen besuchen. Im vergangenen Jahr waren rund 45.000 Menschen gekommen.

Karten sind bis Mitte des Monats noch etwas günstiger: Tickets kosten bis 17. August 15 Euro (ermäßigt 12 Euro), danach 23 Euro (ermäßigt 17 Euro). Mit dem Ticket kann man auch die Shuttlebusse nutzen. Für Kinder bis 12 Jahre gibt es kostenlose Kinderkarten.