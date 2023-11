Die Wohnungsgenossenschaft Dessau hat am Dienstag für ihr bislang größtes Neubauvorhaben den offiziellen Baustart vollzogen. Zwischen Bauhaus und Hauptbahnhof entsteht das Jahn-Carré. Das Projekt hat eine lange Vorgeschichte.

Grundsteinlegung für Jahn-Carré in Desssau: Wohnungen und Stadthäuser für 25 Millionen Euro

In der Baugrube des künftigen Jahn-Carré versenkten Kristin Müller, Matthias Kunz, Michael Wermter und Architekt Laszlo Ambrus am Dienstag traditionell eine Zeitkapsel.

Dessau/MZ. - Just zum geplanten Zeitpunkt der offiziellen Grundsteinlegung öffnete am Dienstag der Himmel seine Schleusen über dem künftigen Jahn-Carrè in der Jahn-/Liebknechtstraße. Dabei hätten die Protagonisten um die Wohnungsgenossenschaft Dessau wirklich blauen Himmel und Sonnenschein verdient gehabt.