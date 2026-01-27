Der Dessauer Tierpark wird in den kommenden Wochen neue Tiere bekommen. Aus Halle ziehen Rentiere nach Dessau. Eines ist jedem Weihnachtsmarktbesucher bekannt.

Neue Heimat auf 4.000 Quadratmetern - Warum Rentiere bald von Halle nach Dessau umziehen

Die Rentiere gehören zu den größten Attraktionen im Goldberg-Zoo.

Dessau/Halle/MZ. - Wer schon mal in Halle den Weihnachtsmarkt besucht hat, ist an ihnen garantiert nicht vorbeigekommen: Die beiden Rentiere „Rudi“ und „Finni“ lächeln als Comic-Zeichnungen auf den Glühweintassen, im XXL-Format auf einem Glühwein-Stand und sind auf sämtlichen Flyern, Karten und Broschüren zu finden. Was viele nicht wissen: Inspiriert sind die Comics von echten, gleichnamigen Rentieren, von denen inzwischen allerdings nur noch Finni lebt.