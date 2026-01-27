Vom Goldberg in den Tierpark Neue Heimat auf 4.000 Quadratmetern - Warum Rentiere bald von Halle nach Dessau umziehen
Der Dessauer Tierpark wird in den kommenden Wochen neue Tiere bekommen. Aus Halle ziehen Rentiere nach Dessau. Eines ist jedem Weihnachtsmarktbesucher bekannt.
27.01.2026, 14:00
Dessau/Halle/MZ. - Wer schon mal in Halle den Weihnachtsmarkt besucht hat, ist an ihnen garantiert nicht vorbeigekommen: Die beiden Rentiere „Rudi“ und „Finni“ lächeln als Comic-Zeichnungen auf den Glühweintassen, im XXL-Format auf einem Glühwein-Stand und sind auf sämtlichen Flyern, Karten und Broschüren zu finden. Was viele nicht wissen: Inspiriert sind die Comics von echten, gleichnamigen Rentieren, von denen inzwischen allerdings nur noch Finni lebt.