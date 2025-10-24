Für Fans des Dessau-Roßlauer HV wird sie keine Unbekannte sein. Cindy Schödel kümmert sich um die Handballer - und nun auch in verantwortlicher Position am Klinikum um Patienten.

Cindy Schödel, die DRHV-Mannschaftsärztin und neue Leiterin der Abteilung Physiotherapie und Rehabilitation, mit den Spielern Carl-Philip Haake, Yannick Danneberg und Luka Baumgart (v. li.).

Dessau-Rosslau/MZ. - Für Fans des Handball-Zweitligisten Dessau-Roßlauer HV wird sie keine Unbekannte sein: Cindy Schödel. Die Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie ist seit mehreren Jahren Mannschaftsärztin der Dessau-Roßlauer Handballer und damit eine feste Größe in der sportmedizinischen Betreuung des Vereins. Auf dem Spielfeld sorgt sie dafür, dass kleinere Verletzungen schnell behandelt und langfristige optimal begleitet werden - immer mit dem Ziel, dass die Spieler möglichst schnell wieder voll einsatzfähig sind.