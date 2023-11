Am Freitag und Sonnabend wird der Tierpark Dessau nach der regulären Schließzeit noch einmal geöffnet.

Nachts im Mausoleum - Tierpark in Dessau bietet besondere Führungen und Einblicke an

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ. - Bei besonderen Veranstaltungen nach Einbruch der Dunkelheit am Freitag, 10. November, und Samstag, 11. November, im Tierpark Dessau stehen nicht die Tiere, sondern die Gebäude im Mittelpunkt. An beiden Tagen wird der Tierpark nach der regulären Schließzeit ab 18 Uhr erneut geöffnet, kündigt die Stadtverwaltung an .