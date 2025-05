Der Abwasserkanal in der Dessauer Heidestraße wird nachts gesäubert und kontrolliert. Es könnte etwas lauter werden.

Nachtarbeit in der südlichen Innenstadt - Stadtwerke Dessau reinigen Kanal unter Gleisen

Der Abwasserkanal liegt in der Heidestraße unter den Schienen und wird demnächst gereinigt.

Dessau/MZ. - Die Stadtwerke Dessau reinigen in den Nächten vom Montag, 19. Mai, bis voraussichtlich Freitag, 23. Mai, den Abwasserkanal in der Heidestraße auf dem Abschnitt zwischen Ackerstraße und Am Leipziger Tor.

Da der Abwasserkanal unter dem Gleisbett der Straßenbahn verläuft, können diese Arbeiten nur außerhalb des Fahrbetriebs während der Nachtstunden erfolgen. Jeweils zwischen 21 Uhr und 4 Uhr werden die Arbeiten durchgeführt, wie die Stadtwerke am Montag, 12. Mai, mitteilten.

Die Maßnahme diene der langfristigen Entsorgungssicherheit und umfasse neben der Reinigung auch die Kontrolle mittels Kamerabefahrung. Aufgrund der eingesetzten Reinigungstechnik lässt sich eine Geräuschentwicklung nicht vermeiden, beschränkt sich aber auf das notwendige Mindestmaß, wird betont.

Die Stadtwerke bitten die Anwohner um Verständnis und die Verkehrsteilnehmer im Bereich der Wanderbaustelle um entsprechende Aufmerksamkeit in den entsprechenden Nächten.