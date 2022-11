Premiere für Quartiersgespräch Nachbarschaftspark wächst - Das ist 2023 rund um das Leipziger Tor in Dessau geplant

Das Quartier am "Leipziger Tor“ in Dessau gilt es Problemquartier. Doch es wird etwas dagegen getan. Was beim ersten Quartiersgespräch mit Bürgern alles besprochen wurde und welche Pläne im nächsten Jahr verwirklicht werden sollen.