Im Dezember hatte ein Mann die Nordoel-Tankstelle in Dessau-Süd und die Norma-Filiale in Ziebigk überfallen. Nun wurden Bilder einer Überwachungskamera freigegeben. Wer kennt den Mann?

Die Nordoel-Tankstelle in der Dessauer Heidestraße war am 15. Dezember der erste Tatort.

Dessau/MZ. - Nach dem Raubüberfall auf die Nordoel-Tankstelle in der Dessauer Heidestraße haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag zwei Bilder einer Überwachungskamera veröffentlicht.

Diese zeigen den dunkel bekleideten Täter zuerst beim Betreten der Tankstelle und dann am Tresen - mit vorgehaltener Waffe. Die Bilder waren auf Antrag der Staatsanwaltschaft vom Amtsgericht Dessau-Roßlau freigegeben worden.

Der Räuber beim Betreten der Tankstelle in Dessau. Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei

Der Überfall hatte am Freitag, 15. Dezember, kurz nach 7 Uhr stattgefunden. Der unbekannte Mann hatte in der Tankstelle einen 59-jährigen Mitarbeiter bedroht - und Bargeld im unteren dreistelligen Bereich erbeutet. Der Täter flüchtete damals in unbekannte Richtung.

Gegen 7.50 Uhr hatte es an jenem 15. Dezember in Ziebigk einen zweiten Raubüberfall gegeben. In der Kornhausstraße hatte ein Mann den Supermarkt betreten, einen 19-jährigen Kassierer ebenfalls mit einer Waffe bedroht und anschließend nach dem Geld aus der Kasse gegriffen. Auch hier wurde ein dreistelliger Betrag erbeutet. Auch hier verschwand der Täter unerkannt. Die Polizei geht aber davon aus, dass es sich in beiden Fällen um denselben Mann handelt.

Der Mann mit gezückter Pistole am Tankstellen-Tresen in Dessau. (Foto: Polizei)

Die Polizei fragt nun: Wer kennt die abgebildete Person? Wer kann Hinweise zur Identität des Mannes mit der auffälligen blau-schwarzen Jacke geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau unter der Telefonnummer (0340) 6000291 entgegen. Ferner ist die Polizei unter der E-Mail [email protected] zu erreichen.