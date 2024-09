Politiker kritisieren Untätigkeit Nach tödlichem Unfall am Mildenseer Kreuz: Ortschaftsrat fordert Blitzer und längere Grünphasen

Nach dem tödlichen Unfall eines Radfahrers am Pfingstsamstag an der Mildenseer Kreuzung B185 und Breitscheidstraße drängt Mildensees Ortsbürgermeister Uwe Groneberg mit Unterstützung des ADFC auf mehr Verkehrssicherheit an dieser Stelle. Was gefordert wird.