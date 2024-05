In wenigen Tagen wäre der junge Mann, der Pfingsten auf der B 185 bei einem Unfall ums Leben kam, 23 Jahre alt geworden. Trotz ihres Verlustes wollen Max’ Eltern sich bei den Rettern bedanken.

Schwerer Unfall an Pfingsten

Max war Punk. Er starb bei einem Fahrradunfall am 18. Mai.

Waldersee/MZ. - An den Moment, als das Telefon klingelte, kann sich Claudia Zellner noch genau erinnern. „Kommt schnell vor an die Kreuzung, euer Max hatte einen schweren Fahrradunfall“, sagte die Frau am anderen Ende der Leitung. Es war die Mutter von Max’ Freund, mit dem er eine Geburtstagsparty vorbereiten wollte. Doch dazu sollte es nicht mehr kommen.