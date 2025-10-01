Der Dessauer Fotograf Peter Kühn ist am Wochenende tödlich verunglückt. Im Johannbau sind Fotos von ihm noch bis Freitag, 3. Oktober, in der gemeinsam mit Thomas Ruttke gestalteten Ausstellung „AltersKlasse“ zu sehen. Ein Rückblick auf das Schaffen und Leben des Fotokünstlers.

Nach tödlichem Unfall am Kornhaus - „Ausstellung AltersKlasse“ erinnert an den Dessauer Fotografen Peter Kühn

Der Fotograf Peter Kühn ist am Wochenende tödlich verunglückt. Eine Ausstellung mit seinen Werken ist noch im Johannbau zu sehen.

Dessau/MZ. - Still und leise geht am Freitag, 3. Oktober, im Dessauer Johannbau die Ausstellung „AltersKlasse Peter Kühn & Thomas Ruttke – analog trifft digital“ zu Ende. Geplant war das anders. Peter Kühn, so ist anzunehmen, wäre gerne gekommen, hätte sich über die Finissage gefreut, über Gespräche mit den Besuchern und die Dankbarkeit, die ihm entgegengebracht worden wäre.