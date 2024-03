Rosslau/MZ. - Es ist viel Wasser die Mulde und Elbe herabgeflossen, seit zuletzt einer der authentischen, originären Preise der Doppelstadt Dessau-Roßlau verliehen wurde.

Der Sachsenberg-Preis der Stadt für Erfindung, Wirtschaft, Wissenschaft und Handwerk pausierte aus mehreren Gründen sechs Jahre. Jetzt wurde er vor großem Publikum im Ratssaal Roßlau wieder festlich überreicht: An Hans Tobler, den langjährigen Geschäftsführer der Dessau-Roßlauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (DVV-Stadtwerke).

Oberbürgermeister Robert Reck fand für seine Laudatio ein Sprichwort aus der Normandie: „Wenn du ein Mal Erfolg hast, kann es Zufall sein. Wenn du zwei Mal Erfolg hast, kann es Glück sein. Wenn du drei Mal Erfolg hast, so sind es Fleiß und Tüchtigkeit.“ Diese Eigenschaften würden Hans Tobler bis heute auszeichnen. Als einstigen Geschäftsführer, Kaufmann und Manager ebenso wie als engagiertes, den Menschen zugewandtes Mitglied der Gesellschaft. Reck nannte Tobler einen „Aufbauhelfer, der geblieben ist“.

Geboren und aufgewachsen auf der Schwäbischen Alb, sammelte der studierte Wirtschaftsingenieur zunächst Erfahrungen bei Bosch Siemens und stieg bald ein bei den Stadtwerken und Unternehmen der Energiewirtschaft. Nach der deutschen Wiedervereinigung folgte Tobler dem Ruf zum Aufbau der kommunalen Energiewirtschaft im Osten. Zuerst in Frankfurt/Oder (1999 bis 2004), anschließend in Dessau an der Elbe (bis Ende 2014). „Dass ich damals in die so genannte Ostzone ging, habe ich nicht bereut“, sagte er bei der Preisverleihung. Um es noch ausdrücklich und mit merklicher Rührung zu betonen: „Nie bereut.“

Die Arbeit in Dessau, die Gründung der Tochtergesellschaften der Stadtwerke für Strom, Gas und Fernwärme, Wasser und Abwasser, Kraftwerk, Telekommunikation (Datel), die Verkehrsgesellschaft für den ÖPNV und die der Junkers-Tradition verpflichteten Flugplatz GmbH verschafften dem Chef Herausforderungen, aber immer auch sehr viel Freude. „Aus beruflicher Sicht war Dessau die beste Zeit meines Lebens.“

Denn Hans Tobler hatte neben dem Berufsleben immer auch die Stadtgesellschaft im Blick. Er übernahm Aufgaben in der Kurt-Weill-Gesellschaft, in der Anhaltischen Goethe-Gesellschaft, der Stiftung der Freunde des Anhaltischen Theaters sowie als Gründer und 1. Vorsitzender des Vereins zur Förderung und Erhaltung des Neuen Wasserturms. Eben dieses vor dem Verfall gerettete stolze Bauwerk im Dessauer Süden fiel auch Kai Sachsenberg beim Stadtbesuch als Landmarke ins Auge. Der Turm sei wirklich großartig, lobt der Vorstandsvorsitzende der Sachsenberg-Stiftung.

Zur Preisverleihung waren auch viele Weggefährten Toblers nach Roßlau gekommen. Am nördlichen Elbufer hat er auch gelebt und gewohnt. Im Europadorf Meinsdorf. „OB Hans-Georg Otto war darüber ’not amused’, aber hat es dann akzeptiert“, verrät Tobler. „Wir wollten die Roßlauer gewinnen. Das war nicht einfach, aber hat sich für beide gelohnt“, ist der frühere Stadtwerkechef überzeugt. Nach der Stadtfusion erhielt Roßlau ein eigenes DVV-Kundenzentrum in der Hauptstraße als wahrnehmbares Zeichen.

Nach der Verabschiedung in den Ruhestand, der noch lange unruhig war, lebt Hans Tobler mit seiner Familie inzwischen in Bad Saarow am Scharmützelsee.