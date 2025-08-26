Das Schifferfest in Roßlau kann wie geplant gefeiert werden. Die Organisatoren sind sehr froh darüber, hadern aber mit vielen Dingen im Vorfeld. Was an den vier Tagen in Roßlau los ist und was im nächsten Jahr anders werden muss.

Nach Querelen im Vorfeld: Roßlauer Heimat- und Schifferfest kann ab Donnerstag gefeiert werden

Das 45. Heimat- und Schifferfest ist starklar. Die Organisatoren stellen das Programm vor.

Rosslau/MZ. - Das Aufatmen war spürbar zu hören im „Haus der Vereine“ Roßlau. Hierhin hatten die Organisatoren des 45. Heimat- und Schifferfestes im Jubiläumsjahr 810 Jahre Roßlau zur Pressekonferenz eingeladen. Das Fest, so die frohe Botschaft, kann wie geplant vom 28. bis 31. August an der Elbe gefeiert werden. Denn erst kurz vor knapp sind die von der Stadt zugesagten Mittel freigegeben worden.