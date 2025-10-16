Das ging schnell. Nur einen Tag nach dem Abschied in Dessau-Roßlau hat Tomislav Jagurinoski einen neuen Verein gefunden.

Dessau/Ohrid/MZ. - Das ging schnell: Der nordmazedonische Erstligist HC Ohrid hat Tomislav Jagurinoski am Mittwoch als Neuzugang vorgestellt. Nach Angaben seines Beraters hat der 27-jährige dort einen Vertrag bis Mittwoch 2027 unterschrieben. Wann Jagurinoski sein Debüt gibt, ist offen.

Nach sieben Spieltagen in der nordmazedonischen Liga liegt Ohrid mit 9:5 Punkten auf dem vierten Platz. Der Verein hat offensichtlich mehr vor. Erst am Montag hatte man die Verpflichtung des serbischen Spielmachers Mladen Krsmancinc gemeldet.

Jagurinoski hatte am Dienstag seinen Vertrag beim Handball-Zweitligisten Dessau-Roßlauer HV auf eigenen Wunsch aufgelöst. Der Spieler galt im Sommer als Königstransfer und war dann in einem Vorbereitungsspiel im August in Großwallstadt auf den Rücken gefallen. Seither befand sich der Linkshänder im Aufbautraining. Für den Dessau-Roßlauer HV hatte er bislang kein Pflichtspiel absolviert. Laut Verein lag für ihn bislang keine Spielfreigabe vor.

Ohrid ist mit 39.000 Einwohnern die achtgrößte Stadt Nordmazedoniens.