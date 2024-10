Ersatzwahl in Brambach Nach Panne im Juni - Freie Wählergemeinschaft Brambach tritt zur Nachwahl für den Ortschaftsrat an

Am 10. November werden in Brambach vier Ortschaftsräte nachgewählt, denn bei der Kommunalwahl im Juni gab es auf den Wahlzetteln nur einen einzigen Kandidaten. Was schief gelaufen war und was sich die Freie Wählergemeinschaft Brambach nun vorgenommen hat.