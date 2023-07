Nach kurzem Unwetter am Montag - Nasenbärin „Nele“ ist aus dem Tierpark Dessau entwischt

Nasenbärin "Nele" am Viereckteich in Dessau-Nord.

Dessau/MZ - Aus dem Dessauer Tierpark ist das Nasenbärweibchen „Nele“ entwischt. Das hat die Stadtverwaltung am Donnerstag bestätigt. Zuvor hatte eine MZ-Leserin ein Foto der Nasenbärin geschickt - sie war am Viereckteich in Dessau-Nord auf das Tier getroffen.

Die Anlage der Nasenbären war am Montag bei dem kurzen, aber heftigen Unwetter beschädigt worden. Seit Dienstag seien die Tierpfleger dabei, die Ausreißerin in die Anlage zurück zu locken und hätten dafür auch mehrere Fallen im Park aufgestellt. „Wir gehen davon aus, dass sie sich noch im Tierpark aufhält und haben soweit auch alles vorbereitet“, wirdTierparkleiter Jan Bauer in der Pressemitteilung der Stadt zitiert. Das allerdings ist mit dem Fotobeweis der Leserin überholt.

Nasenbärin „Nele“ ist nach Angaben des Tierparks sehr scheu und zurückhaltend. Das Tier sollte keinesfalls angefasst werden.

Wer „Nele“ außerhalb des Tierparks sieht, soll umgehend die Mitarbeiter des Tierparks Dessau unter 0340/6144266 informieren.