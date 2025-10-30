Krankenhaus lenkt ein Nach Kritik an Schließung der Geriatrischen Klinik: Klinikum in Desau plant „Zentrum für Geriatrie“

Das Städtische Klinikum hatate mit seiner Ankündigung, die Klinik für Geriatrie zu schließen, für Kritik gesorgt. Nun soll ein „Geriatrisches Zentrum“ entstehen. Doch die Unterschiede auszumachen, fällt schwer.