  4. Krankenhaus lenkt ein: Nach Kritik an Schließung der Geriatrischen Klinik: Klinikum in Desau plant „Zentrum für Geriatrie“

Das Städtische Klinikum hatate mit seiner Ankündigung, die Klinik für Geriatrie zu schließen, für Kritik gesorgt. Nun soll ein „Geriatrisches Zentrum“ entstehen. Doch die Unterschiede auszumachen, fällt schwer.

Von Oliver Müller-Lorey Aktualisiert: 30.10.2025, 11:56
Die eigenständige Klinik für Geriatrie wird Ende des Jahres geschlossen. Als Nachfolger soll ein „Zentrum“ dienen.
Dessau/MZ. - Aus „Klinik“ wird „Zentrum“, aus „Chefarzt“ wird „leitender Experte“: Das Städtische Klinikum Dessau hat am Montag weitere Details zur Umstrukturierung bekanntgegeben – und damit mehr Fragen hinterlassen als beantwortet.