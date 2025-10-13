Roßlaus „Haus der Vereine“ ist am Sonnabend offiziell eingeweiht worden. Was das Projekt am Standort der alten Bietheschule besonders macht und warum sich auch ein Dessauer Verein dort einquartiert hat.

Nach Hilferuf vor über zwei Jahren - Roßlau eröffnet in alter Bietheschule sein „Haus der Vereine“

Die ehemalige Bietheschule ist jetzt das Haus der Vereine.

Rosslau/MZ. - Der Hilferuf vor zweieinhalb Jahren war laut und deutlich und der Roßlauer Ortschaftsrat hörte ihn. „Viele Vereine hatten damals gerade im Winter Probleme mit der Heizung und kämpften zusätzlich noch mit Mitgliederschwund in der Corona-Zeit. Da war es klar, dass eine Lösung her musste, um den Vereinen zu helfen“, so Jörn von der Heydt, aktuell zweiter stellvertretender Roßlauer Ortsbürgermeister.