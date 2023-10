Besonderes Lokal Nach Auszug der „Schäfer“-Bäckerei - In der Kavalierstraße in Dessau zieht neues Leben ein

Im einstigen Kaffeehaus in der Dessauer Kavalierstraße ist Mitmach-Lokal entstanden. Wie die Idee entstanden ist. Was in den Räumlichkeiten geplant ist.