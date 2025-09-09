EIL
Kleine Feste kämpfen ums Überleben Nach Aus für Pflaumenkuchenfest in Dessau: Heimatverein Alten sagt traditionelles Angerfest ab
Der Altener Heimatverein wird das geplante Erntedank- und Angerfest am 4. Oktober nicht durchführen. Auch hier sorgt das Thema Sicherheit für hohe Anforderungen - und es gibt Probleme innerhalb des Vereins.
09.09.2025, 09:39
Dessau-Alten/MZ. - Irgendwann haben die Vorstandsmitglieder des Förder- und Heimatvereins Alten sich tief in die Augen geschaut und entschieden, die Reißleine zu ziehen.