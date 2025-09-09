weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Kleine Feste kämpfen ums Überleben: Nach Aus für Pflaumenkuchenfest in Dessau: Heimatverein Alten sagt traditionelles Angerfest ab

EIL
Retter suchen im Hufeisensee in Halle nach vermisster Person
Retter suchen im Hufeisensee in Halle nach vermisster Person

Kleine Feste kämpfen ums Überleben Nach Aus für Pflaumenkuchenfest in Dessau: Heimatverein Alten sagt traditionelles Angerfest ab

Der Altener Heimatverein wird das geplante Erntedank- und Angerfest am 4. Oktober nicht durchführen. Auch hier sorgt das Thema Sicherheit für hohe Anforderungen - und es gibt Probleme innerhalb des Vereins.

Von Danny Gitter 09.09.2025, 09:39
Das Altener Erntedank- und Angerfest hat immer um die Melanchthonkirche stattgefunden.
Das Altener Erntedank- und Angerfest hat immer um die Melanchthonkirche stattgefunden. Foto: Gitter

Dessau-Alten/MZ. - Irgendwann haben die Vorstandsmitglieder des Förder- und Heimatvereins Alten sich tief in die Augen geschaut und entschieden, die Reißleine zu ziehen.