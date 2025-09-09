Kleine Feste kämpfen ums Überleben Nach Aus für Pflaumenkuchenfest in Dessau: Heimatverein Alten sagt traditionelles Angerfest ab

Der Altener Heimatverein wird das geplante Erntedank- und Angerfest am 4. Oktober nicht durchführen. Auch hier sorgt das Thema Sicherheit für hohe Anforderungen - und es gibt Probleme innerhalb des Vereins.