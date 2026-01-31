„StagePilotPro“ Musik-Software aus Roßlau - Wie Produzent Alexander Lysjakow Live-Shows für Künstler einfacher macht
Der Musiker und Musikproduzent Alexander Lysjakow arbeitet mit Frei.Wild und den Wildecker Herzbuben zusammen. Nun hat er ein Programm entwickelt, das Musikern hilft. Wie es dazu kam.
31.01.2026, 10:00
Rosslau/MZ. - Ein unscheinbares Einfamilienhaus in Roßlau. Dahinter: ein schlichter Flachbau mit drei Räumen. Ein Vorraum mit Miniküche, ein Sofa und ein großer Arbeitstisch mit Monitor, links und rechts davon technische Gerätschaften und Boxen.