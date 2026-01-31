„StagePilotPro“ Musik-Software aus Roßlau - Wie Produzent Alexander Lysjakow Live-Shows für Künstler einfacher macht

Der Musiker und Musikproduzent Alexander Lysjakow arbeitet mit Frei.Wild und den Wildecker Herzbuben zusammen. Nun hat er ein Programm entwickelt, das Musikern hilft. Wie es dazu kam.