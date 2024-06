Dessau/MZ. - „Deutschland trennt. Du auch?“ Drei Meter hoch sind die überdimensionalen Nachbildungen von gefalteten Getränkekartons und Feinblechdosen für Suppen oder Würstchen. Dazwischen stehen seit Montag noch zwei kubikmetergroße aufgeblasene Info-Würfel: Der Platz der Deutschen Einheit im Zentrum Dessaus hat zeitweise neue Hingucker bekommen. Die symbolischen XXL-Verpackungen stehen im Mittelpunkt der deutschlandweit laufenden Aktion zur Mülltrennung.

Fehlbefüllungen in gelber Tonne oder gelbem Sack vermeiden

In der Doppelstadt an Mulde und Elbe betreuen Mitarbeiter vom Eigenbetrieb Stadtpflege die zweiwöchige Aktion. Was also genau gehört in die gelbe Tonne oder in den gelben Sack? Auf den Würfelseiten und -flächen finden Passanten Tipps zur richtigen Mülltrennung, begleitet von einem beigelegten städtischen Abfuhrkalender. Denn noch immer kommt es zu Fehlbefüllungen, wissen André Hüfner, Abfallbeauftragter im Eigenbetrieb, und Franziska Behrendt als dortige Abfallberaterin. Die Kreislaufwirtschaft für Wertstoffe und Energien gehört nicht allein in Deutschland, sondern weltweit auf die Agenda für nachhaltige, ressourcenschonende Ökonomie in Zeiten des Klimawandels.

Unter dem Motto "Mülltrennung wirkt" und der Schirmherrschaft des Bundesumweltministeriums ist auch das Dualen System Deutschland (DSD) involviert. An der Aktion nehmen auch verschiedene Partner aus dem Lebensmitteleinzelhandel teil. Dazu gibt es noch das bundesweite Selfie-Gewinnspiel, das auf dem Aktionswürfel erklärt wird: Mit einem Selfie vor der XXL-Verpackung und dem Hashtag #wertrenntgewinnt warten mit etwas Glück Preise auf die Gewinner.

Zum Auftakt blieb die Resonanz unter den Passanten noch verhalten. Aber Franziska Behrendt und André Hüfner bleiben noch bis nächste Woche am Thema - und auf dem Platz der Deutschen Einheit. Allabendlich lassen sie die Luft von ihren Verpackungen ab, um sie am nächsten Morgen per Elektropumpe neu aufzublasen.

Am Montag Gastauftritt vom Eisbären

Am kommenden Montag, 10. Juni, erhalten sie Unterstützung vom Trenn-Bären, einer Person im Eisbärenkostüm mit der Arbeitskleidung eines Müllwerkers. Er erklärt vor allem den Jüngeren spielerisch, wie kinderleicht richtige Mülltrennung sein kann. Und wie sie helfen kann, seine Heimat im kalten Nordpolarmeer zu halten. Denn Eisbären sind durch den Klimawandel zur bedrohten Art geworden.