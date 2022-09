In Oberhausen hat Daniel Kemp, Vorsitzender vom Verein Mukoviszidose Selbsthilfe Dessau, Dieter Bohlen und Oliver Pocher getroffen. Nun bereitet der Verein seine zehnte Schutzengelspendengala vor. Unterstützt wird er unter anderem von Tenor Paul Potts und Maler Neo Rauch. Was dort für Gäste des Abends alles geboten wird.

Dessau/MZ - Was für ein aufregendes Wochenende! Am 16. September stand Daniel Kemp, der Vorsitzende des Vereins Mukoviszidose Selbsthilfe Dessau, in Oberhausen im Boxring. Die Boxhandschuhe hatte er freilich nicht an, aber eine große Aktie an dem Format „Petkos Beat & Box“, das Konzerte und Boxsport vereint.