Der Oldtimerstammtisch Dessau führt am Wochenende wieder seine traditionelle Herbstausfahrt durch. Warum der Nachwuchs für Frust und Freude sorgt.

Motorisierte Schätze - Oldtimerstammtisch lädt zur Herbstausfahrt auf den Dessauer Marktplatz

Verschiedene motorisierte Schätze werden wieder zur Herbstausfahrt auf dem Marktplatz präsentiert.

Dessau/MZ. - Meteorologisch ist er längst da, kalendarisch lässt der Herbst noch ein bisschen auf sich warten. Doch untrüglich werden die Tage kürzer, die Nächte länger und die Temperaturen langsam frischer. Da ist es auch für den Oldtimerstammtisch Dessau an der Zeit, die Saison langsam ausklingen zu lassen.