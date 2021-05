Mordfall Yangjie Li Mordfall Yangjie Li in Dessau: Ex-Polizeichef muss doch nach Aschersleben

Dessau-Rosslau - Sachsen-Anhalts Innenministerium hat den ehemaligen Dessauer Polizeichef erneut an die Fachhochschule der Polizei nach Aschersleben geschickt. Dieses Mal aber nicht per Versetzung, sondern per halbjähriger Abordnung.