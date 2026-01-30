Am Samstag findet die Dessau Design Schau auf dem Campusgelände der Hochschule Anhalt statt. Was die Besucher erwartet.

Auf der Dessau Design Schau zeigen Studenten unter anderem, an welchen Projekten sie im Semester gearbeitet haben.

Dessau-Roßlau/MZ. - Es ist eine Bereicherung für das Stadtleben, und für Designinteressierte und -studenten und die, die es werden wollen einer der wichtigsten Termine des Jahres: Am Samstag, 31. Januar, findet die Dessau Design Schau der Hochschule Anhalt statt. An diesem Tag öffnet der Fachbereich Design auf dem Campus Dessau von 10 bis 16 Uhr seine Türen und erlaubt Einblicke in Studium, Lehre, Räumlichkeiten und den Alltag an der Hochschule.

Die Dessau Design Schau findet, verteilt auf mehrere Gebäude, auf dem Campus Dessau der Hochschule Anhalt statt. (Foto: HS Anhalt)

In einer Mitteilung der Hochschule heißt es: „Es wird eine bunte Mischung aus den Ergebnissen der verschiedenen Semesterarbeiten geben. Die Ausstellungen bilden dabei das breite Spektrum des Dessauer Studienmodells von der Grundlagenausbildung bis zu den individuell gestaltbaren Studienprofilen ab. Objekte, Plakate, Grafiken, Installationen, Kampagnen, Bilder, Filme, interaktive Anwendungen und einiges mehr – alle Disziplinen sind vertreten.“

Dessau Design Schau 2026: Ein Blick ins Programm

Eröffnet wird die Schau um 10 Uhr auf dem Seminarplatz. Um 15.30 Uhr können sich Besucher auf einer Modenschau (Gebäude 8, Audimax) ein eigenes Bild von den Designfähigkeiten der Studenten machen. Programm und Ausstellungen finden ganztägig in den Gebäuden 1, 3, 4, 5, 8 und 10 sowie über der Mensa statt. So findet sich in Gebäude 10 beispielsweise eine Ausstellung zum Thema „Werbung, Manipulation, Propaganda“.

Im Lyzeum (Gebäude 1) gibt es Kaffee und Kuchen. Hier können darüber hinaus studentische Arbeiten erworben werden. Auf Studieninteressierte wartet zudem eine Studiengangs- und Mappenberatung.

Mehr Informationen und das vollständige Programm unter: www.hs-anhalt.de/hochschule-anhalt/design/aktuelles.html