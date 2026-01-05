Auf der A9 nördlich von Dessau ist es am Sonnabend, 3. Januar, zu einem schweren Unfall gekommen.

Mit Sommerreifen im Winter unterwegs - Mercedes überschlägt sich bei Unfall auf A9 bei Dessau

Nach Angaben vom Zentralen Verkehrs- und Unfalldienst in Dessau war ein 29-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 20.15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Köselitz und Klein Marzehns unterwegs und wann dabei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. In der folge überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach liegend in einm Graben neben der A9 zum Stillstand. Der Mercedes-Fahrer wurde dabei leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung in das Städtische Klinikum nach Dessau gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 35.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mercedes mit unterschiedlicher Bereifung (Sommerreifen und Winterreifen) unterwegs war. Für die winterlichen Wetterverhältnisse vom Sonnabend waren die angebrachten Reifen nicht geeignet. Gegen den Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.