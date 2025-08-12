Der Dessauer Unternehmer Lutz Brüning hat mit einem Geschäftspartner eine eigene Zigarrenmarke gegründet. Mit Blick auf die einstige Oranienbaumer Tabak-Produktion hat Brüning noch besondere Pläne für eine zweite lokale Marke.

Mit Partnern aus Nicaragua - Dessauer bringt die eigene Zigarrenmarke „Don Alzuro“ auf den Markt

Lutz Brüning (rechts im Bild) har eine eigene Zigarrenmarke namens Don Alzuro gegründet.

Dessau-Rosslau/MZ. - Sich nach einem arbeitsreichen Tag oder erfolgreichen Geschäftsabschluss etwas gönnen, das ist für Lutz Brüning und Juan Carlos Alzuro López meist mit Hochgenuss verbunden. Dieser kommt in Form von Zigarren. Doch die beiden Unternehmer genießen nicht irgendwelche Tabakwaren, sondern Zigarren aus ihrer eigenen Kollektion.