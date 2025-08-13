Ministerpräsident Reiner Haseloff hat es sich nicht nehmen lassen und persönlich Zuwendungen des Landes für städtische Projekte zum Jubiläum „100 Jahre Bauhaus Dessau“ überreicht. Warum das so ist und welche Projekte gefördert werden.

Großer Presserummel im Johannbau: Ministerpräsident Reiner Haseloff kommt zur Übergabe von drei Zuwendungsbescheiden an die Stadt für das Jubiläum „100 Jahre Bauhaus in Dessau“.

Dessau-Rosslau/MZ. - Es wird eng in der Ausstellung des Stadtgeschichtsmuseums im Johannbau, als Ministerpräsident Reiner Haseloff am Dienstagnachmittag zu Besuch ist. Mitgebracht hat er drei Zuwendungsbescheide des Landes Sachsen-Anhalt für das Jubiläumsprogramm der Stadt anlässlich „100 Jahre Bauhaus Dessau“. Landtagsabgeordnete, Vertreter der Stadt, des Bauhauses und der Staatskanzlei wohnen der feierlichen Übergabe an den Dessau-Roßlauer Oberbürgermeister Robert Reck bei.