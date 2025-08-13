100 Jahre Bauhaus in Dessau Ministerpräsident Haseloff kommt persönlich: Dessau-Roßlau bekommt Geld für das Bauhausjubiläum
Ministerpräsident Reiner Haseloff hat es sich nicht nehmen lassen und persönlich Zuwendungen des Landes für städtische Projekte zum Jubiläum „100 Jahre Bauhaus Dessau“ überreicht. Warum das so ist und welche Projekte gefördert werden.
13.08.2025, 18:00
Dessau-Rosslau/MZ. - Es wird eng in der Ausstellung des Stadtgeschichtsmuseums im Johannbau, als Ministerpräsident Reiner Haseloff am Dienstagnachmittag zu Besuch ist. Mitgebracht hat er drei Zuwendungsbescheide des Landes Sachsen-Anhalt für das Jubiläumsprogramm der Stadt anlässlich „100 Jahre Bauhaus Dessau“. Landtagsabgeordnete, Vertreter der Stadt, des Bauhauses und der Staatskanzlei wohnen der feierlichen Übergabe an den Dessau-Roßlauer Oberbürgermeister Robert Reck bei.