Neues Verfahren am Klinikum in Dessau Mikrometergenau gegen den Krebs - Wie Medizinphysik-Experte in Dessau die Strahlentherapie modernisiert

Die Strahlentherapie vonTumoren soll bösartige Zellen zerstören, aber gesundes Gewebe schonen. Am Städtischen Klinikum in Dessau hat ein Medizinphysik-Experte dafür hochpräzise Verfahren entwickelt. Warum die sogar in China patentiert sind.