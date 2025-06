Am Freitagabend ist es in Halle zu mehreren Fällen von Körperverletzungen gekommen. Betroffen war eine 59-jährige Frau und ein 20-jähriger Mann.

Halle (Saale)/MZ - Kurz vor Mitternacht ist am Freitagabend gegen 23.10 Uhr ein 20-jähriger Mann in der Neustädter Passage in Halle von einem 23-Jährigen mit einer Bierflasche attackiert worden. Laut Polizeiangaben raubte der Täter ein Smartphone sowie einen E-Scooter und flüchtete.

Kurz darauf wurde der Tatverdächtige dann verletzt am zweiten Tatort in der Richard-Paulick-Straße gefunden. Er gab an, von mehreren Personen angegriffen worden zu sein. Das Raubgut wurde aufgefunden und dem 20-Jährigen wieder zurückgegeben. Die beiden Beteiligten wurden medizinisch versorgt. Die Polizei ermittelt.

Derweil war es einige Stunden zuvor, gegen 18.00 Uhr, am Riebeckplatz zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Zwei Männer im Alter von 33 und 42 Jahren griffen dabei eine 59-jährige Frau in einem Hotel an. Wie die Polizei mitteilt, sprühte einer der Männer ihr einen Reizstoff ins Gesicht, wodurch sie Schmerzen erlitt. Eine medizinische Behandlung wurde nicht in Anspruch genommen. Der zweite Täter versuchte zudem, die Frau zu schlagen, traf sie aber nicht.

Als die Polizei am Einsatzort eintraf, stellten die Beamten das Spray sicher. Beiden Männern wurde ein lebenslanges Hausverbot für das Hotel erteilt. Die Frau erstattete Anzeige. Zeuginnen waren ebenfalls vor Ort. Weswegen es zu der Auseinandersetzung kam, ist Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen.