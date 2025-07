Die Dessauer Grundschule am Akazienwäldchen hat einen Ausländeranteil von 70 Prozent. Ein neues Gesetz würde eine andere Zuweisung für mehr Mischung ermöglichen. Doch die Stadt zögert und will davon nur in Einzelfällen Gebrauch machen. Wie man das begründet.

Dessau-Roßlau/MZ. - Rein rechnerisch sitzen in einer 30-köpfigen Klasse in der „Grundschule am Akazienwäldchen“ nur neun deutsche Schüler. 70 Prozent beträgt der Anteil der Schüler mit Migrationsanteil – Spitzenwert in Dessau-Roßlau. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die Grundschulen „Geschwister Scholl“ und „Kreuzberge“. Das geht aus Zahlen hervor, die die Stadt der MZ nun auf Anfrage zur Verfügung gestellt hat.