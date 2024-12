Prozess am Landgericht Dessau Messerstecherei in Dessauer Gemüseladen: Brüder müssen über drei Jahre in Haft, Freispruch für Vater

Am Landgericht Dessau ist am Montag der Prozess wegen einer Messerstecherei in einem syrischen Lebensmittelgeschäft zu Ende gegangen. Was positiv für die Angeklagten bewertet wurde und was nicht.