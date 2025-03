Biopharmapark Rodleben Merz stärkt den Standort in Dessau-Roßlau: Warum der Pharmakonzern 50 Millionen Euro investiert

Von Dessau-Roßlau aus liefert der Pharmakonzern Merz sein Botulinumtoxin in die ganze Welt. Was nun eine Erweiterung notwendig macht. Am Mittwoch wurde der Spatenstich groß gefeiert.