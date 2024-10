Dessau-Roßlau/MZ. - Im kommenden November-Amtsblatt, das am 25. Oktober erscheinen wird, werden die Leser einen Beitrag mit eindeutiger Tendenz zum Bürgerentscheid am 1. Dezember zu lesen bekommen. Tenor: Sie sollen bei der Bürgerbefragung zur Aufhebung des Buga-Beschlusses mit „nein“ stimmen und so die Bundesgartenschau, wie geplant, im Jahr 2035 in Dessau-Roßlau ermöglichen.

