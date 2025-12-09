weather starkbewoelkt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Gelbe Protestschilder: „Mehr Sicherheit - Weniger Lärm“ - Anwohner von Mildensee fordern Tempo 30 in Breitscheidtstraße

Gelbe Protestschilder „Mehr Sicherheit - Weniger Lärm“ - Anwohner von Mildensee fordern Tempo 30 in Breitscheidtstraße

Große gelbe Schilder an Häuserwänden in der Mildenseer Breitscheidstraße ziehen seit einigen Tagen die Aufmerksamkeit auf sich. Was die Hintergründe sind.

Von Sylke Kaufhold 09.12.2025, 15:43
Ein Tempo-30-Schild steht in der Breitscheidstraße.
Ein Tempo-30-Schild steht in der Breitscheidstraße. Foto: Ruttke

Dessau/MZ. - „Mehr Sicherheit - Weniger Lärm“ steht über einer großen roten 30 mit einem Kind geschrieben. Große gelbe Schilder an Häuserwänden in der Mildenseer Breitscheidstraße ziehen seit einigen Tagen die Aufmerksamkeit auf sich.