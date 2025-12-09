Gelbe Protestschilder „Mehr Sicherheit - Weniger Lärm“ - Anwohner von Mildensee fordern Tempo 30 in Breitscheidtstraße
Große gelbe Schilder an Häuserwänden in der Mildenseer Breitscheidstraße ziehen seit einigen Tagen die Aufmerksamkeit auf sich. Was die Hintergründe sind.
09.12.2025, 15:43
Dessau/MZ. - „Mehr Sicherheit - Weniger Lärm“ steht über einer großen roten 30 mit einem Kind geschrieben. Große gelbe Schilder an Häuserwänden in der Mildenseer Breitscheidstraße ziehen seit einigen Tagen die Aufmerksamkeit auf sich.