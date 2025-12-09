Große gelbe Schilder an Häuserwänden in der Mildenseer Breitscheidstraße ziehen seit einigen Tagen die Aufmerksamkeit auf sich. Was die Hintergründe sind.

„Mehr Sicherheit - Weniger Lärm“ - Anwohner von Mildensee fordern Tempo 30 in Breitscheidtstraße

Ein Tempo-30-Schild steht in der Breitscheidstraße.

Dessau/MZ. - „Mehr Sicherheit - Weniger Lärm“ steht über einer großen roten 30 mit einem Kind geschrieben. Große gelbe Schilder an Häuserwänden in der Mildenseer Breitscheidstraße ziehen seit einigen Tagen die Aufmerksamkeit auf sich.