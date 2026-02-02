Am vergangenem Wochenende fand die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Roßlau statt. Mit einer Wahl, einem Livestream-Gast aus den USA und einem Bekenntnis in Sachen Belastungsgrenze.

Mehr Einsätze als je zuvor und viele Projekte - Wie Roßlaus Feuerwehr sich um das Leben im Ort kümmert

Ein Blick auf die Jahreshauptversammlung der Freiwillige Feuerwehr Roßlau. Redner war Wehrleiter Enrico Schammer.

Rosslau/MZ. - Die Freiwillige Feuerwehr Roßlau ist im vergangenen Jahr so oft ausgerückt wie nie zuvor: Insgesamt 317 Mal wurde die Hilfe der Roßlauer Feuerwehrmänner und -frauen 2025 angefordert.