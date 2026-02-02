weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Bilanz 2025: Mehr Einsätze als je zuvor und viele Projekte - Wie Roßlaus Feuerwehr sich um das Leben im Ort kümmert

Am vergangenem Wochenende fand die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Roßlau statt. Mit einer Wahl, einem Livestream-Gast aus den USA und einem Bekenntnis in Sachen Belastungsgrenze.

Von Thomas Steinberg Aktualisiert: 02.02.2026, 10:33
Ein Blick auf die Jahreshauptversammlung der Freiwillige Feuerwehr Roßlau. Redner war Wehrleiter Enrico Schammer.
Ein Blick auf die Jahreshauptversammlung der Freiwillige Feuerwehr Roßlau. Redner war Wehrleiter Enrico Schammer. Foto: Thomas Steinberg

Rosslau/MZ. - Die Freiwillige Feuerwehr Roßlau ist im vergangenen Jahr so oft ausgerückt wie nie zuvor: Insgesamt 317 Mal wurde die Hilfe der Roßlauer Feuerwehrmänner und -frauen 2025 angefordert.