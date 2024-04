Marktgilde geht in Dessau mit dem „Heimatmarkt“ in die dritte Saison - Auftakt am Sonnabend

Dessau/MZ. - Der „Heimatmarkt“ in der Dessauer Innenstadt startet am Sonnabend, 20. April, in seine dritte Saison. Das hat die Deutsche Marktgilde mitgeteilt. Der Markt findet im April, Juni, Juli, August und Oktober jeweils am dritten Wochenende von 9 bis 13 Uhr statt. Anders als in den vergangenen beiden Jahren, wird der Markt wechselnd „An der Friedensglocke“ und auf dem Marktplatz in der Zerbster Straße“ durchgeführt. Der Startschuss im April fällt am Eingang der Rathauspassage.

Beim Heimatmarkt handelt es sich um einen rein grünen Markt, auf dem Lebensmittel sowie Blumen und Pflanzen angeboten werden. „Auch in diesem Jahr konnten wir wieder regionale Anbieter gewinnen“, sagt Katrin Schiel von der Deutschen Marktgilde. Das Angebot reicht von saisonalen Obst und Gemüse über frischen Fisch bis hin zu Wild- und Straußenfleisch. Außerdem erwarten die Besucher Spezialitäten wie Sanddornprodukte, Speckkuchen und Bio-Milchprodukte, dazu ist eine große Pflanzenvielfalt. ArchivFoto: Ruttke