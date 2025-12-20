Katja Petry aus Dessau stellt aus Holz Lampen, Teelichthalter und Schlüsselanhänger her. Wieso es dafür einen Laser braucht und was sie sonst noch für Kunstwerke herstellt.

„Man kann sie nicht mehr hören, aber an die Ohren hängen“ - Katja Petry setzt auf Schmuck aus Vinyl

Katja Petry befasst sich mit Holzbearbeitung und macht auch aus Vinylschallplatten Schmuck.

Dessau/MZ. - Die Sterntaler gingen bisher am besten weg, sagt Katja Petry und deutet auf eine ihrer selbst hergestellten Tischlampen. Daneben im Regal stehen einige mit Motiven aus anderen Märchen und mit Abbildungen von Gebäuden aus Dessau, wie beispielsweise der Marienkirche.