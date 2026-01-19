Lotto Sachsen-Anhalt hat 2026 erstmalig so genannte Sportpatenschaften ausgelobt. Es gab 120 Anträge. Dann wurde ausgelost.

Lotto übernimmt Patenschaften für 22 kleine Sportvereine - Diese zwei aus Dessau-Roßlau sind dabei

Dessau-Rosslau/MZ. - Zwei Sportvereine aus Dessau profitieren von den „Lotto-Sportpatenschaften“, die Lotto Sachsen-Anhalt für das Jahr 2026 erstmalig ausgelobt hat. Der Spielmannszug Blau-Weiß Roßlau darf sich für 2.430 Euro neue Hosen anschaffen. Die Rudervereinigung bekommt für 2.430 Euro neue Sportkleidung finanziert. Insgesamt wurden 22 kleine Sportvereine bedacht.