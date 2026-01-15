Zum dritten Mal seit 2023 war der Roßlauer Pflegedienst Dießner im vergangenen Jahr für den „Großen Preis des Mittelstandes“ in Sachsen-Anhalt nominiert worden. Warum der Familienbetrieb zu einem Leuchtturm in der Pflegebranche zählt.

Leuchtturm in der Pflegebranche: Das macht den Roßlauer Pflegedienst Dießner so innovativ

Swetlana Dießner, Chefin des Pflegedienstes, war Finalistin für den großem Preis des Mittelstands 2025. Mit ihr freuen sich Sandra Kurz, Florian Dießner, Katharina Biernath, Doreen Gronewolt und Andreas Dießner (v.r.n.l.).

Dessau-Rosslau/MZ. - „Hier ist der junge Mann“, sagt Swetlana Dießner und hält die kleine silberne Figur freudestrahlend in der Hand. Beim Großen Preis des Mittelstandes der Oscar-Patzelt-Stiftung in Sachsen-Anhalt war Dießner 2025 Finalistin – das dritte Mal seit 2023. Die Nominierung war eine große Ehre für ihr Unternehmen, blickt sie zurück auf das vergangene Jahr. Gewürdigt wurde laut Laudatio eine Mischung aus Innovationskraft, sozialem Engagement und Menschlichkeit, „die die Pflegedienst Dießner GmbH zu einem Leuchtturm in der Pflegebranche macht“.