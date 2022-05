Leipzig Kings: Im Juni gibt's American Football in Dessaus Paul-Greifzu-Stadion

Warum Leipzigs ELF-Profis die neue Saison in Dessau eröffnen.

Leipzigs Footballer eröffnen die Saison in Dessau.

Dessau/MZ - American Football und Deutschland - das ist mittlerweile mehr als nur noch ein Trend. Das belegt die gestiegene Medienpräsenz in der jüngeren Vergangenheit genauso wie die Tatsache, dass die nordamerikanische Profi-Liga NFL in den kommenden vier Jahren mit je zwei Saisonspielen in Frankfurt und München gastieren wird.