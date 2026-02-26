Das Anhaltische Theater zeigt zum Kurt-Weill-Fest an diesem Sonnabend die Oper „Alma“. Was das Stück so besonders macht.

Leidenschaft, Härte, Sex: Die brasilianische Oper „Alma“ steht in Dessau vor der Europa-Premiere

Dessau/MZ. - Nicht immer kommt die Idee zur Aufführung von Werken aus anderen Kulturkontinenten von deren Landsleuten. Die europäische Erstaufführung der brasilianischen Oper „Alma“ über ein drastisches Frauenschicksal plante Generalintendant Johannes Weigand seit mehreren Jahren. Nichtsdestotrotz fand Yuri Colossale, seit der Spielzeit 2023/24 Musikdramaturg des Anhaltischen Theaters, das Projekt natürlich toll. Am Sonnabend, 28. Februar, hat „Alma“ im Rahmen des Dessauer Kurt-Weill-Festes Premiere.