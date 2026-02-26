weather wolkig
  4. Kurt Weill Fest 2026: Leidenschaft, Härte, Sex: Die brasilianische Oper „Alma“ steht in Dessau vor der Europa-Premiere

Das Anhaltische Theater zeigt zum Kurt-Weill-Fest an diesem Sonnabend die Oper „Alma“. Was das Stück so besonders macht.

Von Roland H. Dippel Aktualisiert: 26.02.2026, 17:51
Im Anhaltischen Theater laufen die Proben für „Alma“.
Im Anhaltischen Theater laufen die Proben für „Alma“. Fotos: Thomas Ruttke

Dessau/MZ. - Nicht immer kommt die Idee zur Aufführung von Werken aus anderen Kulturkontinenten von deren Landsleuten. Die europäische Erstaufführung der brasilianischen Oper „Alma“ über ein drastisches Frauenschicksal plante Generalintendant Johannes Weigand seit mehreren Jahren. Nichtsdestotrotz fand Yuri Colossale, seit der Spielzeit 2023/24 Musikdramaturg des Anhaltischen Theaters, das Projekt natürlich toll. Am Sonnabend, 28. Februar, hat „Alma“ im Rahmen des Dessauer Kurt-Weill-Festes Premiere.